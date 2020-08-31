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40% бизнесменов могут разориться из-за отсрочки по уплате налогов

40 процентов предпринимателей не смогут к концу этого года выполнить отложенные обязательства по уплате налогов перед государством.

Такие данные стали известны после опроса, проведенного специалистами экспертного центра при уполномоченном по делам предпринимателей.

В опросе приняли участие владельцы 1035 компаний из 85 регионов. 20% опрошенных представляли сферу непродовольственной торговли, 10% — обрабатывающих производств, 9% — девелоперов, 7% — туриндустрию, 7% — сферу общественного питания и пр.

По итогам опроса,

  • 46% предпринимателей отмечают ухудшение финансовых показателей,
  • 26% оценивают свое положение как «кризис» или «катастрофу».
Главной проблемой указали падение спроса, который пока не восстанавливается.

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  • 56% опрошенных заявили, что спрос на их продукцию упал в два раза и больше.
  • 25% — что он упал в пять раз.
Как считают эксперты, введенные меры господдержки позволили большинству компаний выжить в коронакризис. Однако даже этого оказалось мало для почти половины предпринимателей.

«Прямое стимулирование спроса — то, что сейчас нужно бизнесу. Это прямые выплаты населению (как однократные, так и регулярные; например, ежемесячные пособия работникам с доходами ниже прожиточного минимума), отсрочка по налоговым платежам домохозяйств, повышение пенсий, субсидирование коммунальных платежей», — отметила директор Института экономики роста им. Столыпина Анастасия Алехнович.

По ее мнению, поддержать бизнес государство могло бы снижением налоговых ставок и экспортных пошлин, субсидированием процентных ставок по кредитам, грантовой поддержкой предприятий.

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В данный момент бизнесу предрекают массовые банкротства.

По материалам «Ведомостей».

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