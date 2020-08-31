40% бизнесменов могут разориться из-за отсрочки по уплате налогов

40 процентов предпринимателей не смогут к концу этого года выполнить отложенные обязательства по уплате налогов перед государством.

Такие данные стали известны после опроса, проведенного специалистами экспертного центра при уполномоченном по делам предпринимателей.

В опросе приняли участие владельцы 1035 компаний из 85 регионов. 20% опрошенных представляли сферу непродовольственной торговли, 10% — обрабатывающих производств, 9% — девелоперов, 7% — туриндустрию, 7% — сферу общественного питания и пр.

По итогам опроса,

46% предпринимателей отмечают ухудшение финансовых показателей,

26% оценивают свое положение как «кризис» или «катастрофу».

Главной проблемой указали падение спроса, который пока не восстанавливается.