40% бизнесменов могут разориться из-за отсрочки по уплате налогов

У моего знакомого из соседнего подъезда, ситуация:Скончался ...
ВОЗ ничего подобного не заявлял вообще-то
Вы считаете, это хорошо, когда дети пользуются опасными приб...
Я вас спросила: чем он может пораниться? Пластиковым мягким ...
Только за. Но ещё и обучение вождению автомобиля, оказанию п...
Где-то прочитала, что математическая логика в биологии и мед...
но спрос у них большой, отзывов на сайте много.
Дети по определению инфантильны. Что значит, нянчатся? Конеч...
ВОЗ как флюгер с этими какими-то он говорил, что маска фигня...
Если в столовой можно снимать, то зачем этот щит (или маска)...
Вы знаете, у меня нет проблем с лёгкими, но в маске я не мог...
Смысл скидок санлайта, если у них цена на обручальное кольцо...
Обо что пораниться? О_оЯ в шоке. Не перестану удивляться как...
Думаете, что все-таки приучают нас к мысли о социальной дист...
Тоже самое было у нас в Крыму в 2014 году. Сбербанк, в котор...
Мойте руки, носите маски, пользуйтесь санитайзерами и не лез...
очередная реклама, а сюжет байки как-то плохо продуман
Один плохой переводчик перевел гуглом, и понеслась. Это как ...
могу конечно ошибаться, но мне кажется золото/брильянты вооб...
Зачем все время нас просят соблюдать именно социальную диста...
Уменьшение кредитования в условиях нестабильности понятно. А...
Блин, вот я пойду брать кредит, мне фиг кто даст, а какой-то...
Не так... Если бардак исходит от директора, бухгалтер вправе...
А сколько по стране? Что касается ПФР, то их бардак не удивл...
+ еще один способ пораниться
ДОСТАЛИ! С НАШЕЙ ПОМОЩЬЮ ХОТЯТ УСТАНОВИТЬ ТОТАЛЬНУЮ СЛЕЖКУ З...
В столовой его можно и снимать, не надо доводить до абсурда ...
Не обязательно. У нас тоже пока работают д/с в режиме дежурн...
Случилось чудо!!! В моё время родителей в школу на такие соб...
"Так, достаем карточки и скидываемся на шторы"
Вот для меня красными буквами бросилось в глаза - онлайн кас...
Норм. Коридор на перемене будет выглядеть как разгон митинга...
Ну да.. Сначала ввели СЗВ-М ежемесячный, потом СЗВ-ТД сделал...
Мне контора со всем этим барахлом досталась, плюс материалы ...
Какие маски? Зачем в маске? В сентябре еще кое как в школу п...
но в режиме дежурных групп они ж все равно без масок там :) ...