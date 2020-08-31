Предлагают платить пособия по безработице действующим ИП

Следует предусмотреть возможность для индивидуальных предприятий и самозанятых граждан получать пособие по безработице, не требуя от них полного закрытия собственного дела, если оно не приносит доход. Такое мнение высказал первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

«Может быть, достаточно было бы уведомления налогового органа и органа самозанятости о приостановке деятельности ИП или временном прекращении получения дохода для того, чтобы воспользоваться всеми правами безработного. А потом, когда экономическая ситуация изменится, либо ИП при помощи службы занятости найдет новый вектор приложения своей рабочей силы, он мог бы возобновить работу, а не создавать новую работу, что называется, «с нуля» и «под ключ», — считает Андрей Исаев.

По его словам, сегодня ИП и самозанятые формально могут встать на учет в ЦЗН.

«Но чтобы полностью стать официально безработными и начать получать пособие, они должны прекратить свою деятельность как самозанятые, либо закрыть свое ИП. Возникает вопрос — а зачем? Мы так и предполагаем, что они останутся безработными, или хотим, чтобы они в обязательном порядке в будущем стали наемными работниками? Вовсе нет. Наоборот, во многих случаях мы ориентируем их на открытие собственного дела», — отметил Андрей Исаев.