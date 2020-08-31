В 2021 году фиксированные взносы ИП повышаться не будут

На федеральном портале сегодня опубликовали проект поправок в стать 430 НК в части фиксированных взносов ИП.
Проектом установлен размер фиксированных взносов на 2021 — 2023 годы.
Взносы на ОПС составят:
- в 2021 году — 32 448 руб.;
- в 2022 году — 34 445 руб.;
- в 2023 году — 36 723 руб.
Взносы на ОПС составят:
- в 2021 году — 8 426 руб.;
- в 2022 году — 8 766 руб.;
- в 2023 году — 9 119 руб.
Таким образом, власти решили не повышать размер фиксированных взносов в 2021 году. Взносы останутся на уровне 2020 года.
Более того, взносы на 2022 и 2023 годы установят в меньшем размере, чем планировалось ранее.
Год
Взносы на ОПС
Увеличение по сравнению с предыдущим годом
Взносы на ОМС
Увеличение по сравнению с предыдущим годом
2019
29 354
2 809
6 884
1 044
2020
32 448
3 094
8 426
1 542
2021
32 448
0
8 426
0
2022
34 445
1 997
8 766
340
2023
36 723
2 278
9 119
353