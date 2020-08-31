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В 2021 году фиксированные взносы ИП повышаться не будут

На федеральном портале сегодня опубликовали проект поправок в стать 430 НК в части фиксированных взносов ИП.

Проектом установлен размер фиксированных взносов на 2021 — 2023 годы.

Взносы на ОПС составят:

  • в 2021 году — 32 448 руб.;
  • в 2022 году — 34 445 руб.;
  • в 2023 году — 36 723 руб.

Взносы на ОПС составят:

  • в 2021 году — 8 426 руб.;
  • в 2022 году — 8 766 руб.;
  • в 2023 году — 9 119 руб.

Таким образом, власти решили не повышать размер фиксированных взносов в 2021 году. Взносы останутся на уровне 2020 года.

Более того, взносы на 2022 и 2023 годы установят в меньшем размере, чем планировалось ранее.

Год

Взносы на ОПС

Увеличение по сравнению с предыдущим годом

Взносы на ОМС

Увеличение по сравнению с предыдущим годом

2019

29 354

2 809

6 884

1 044

2020

32 448

3 094

8 426

1 542

2021

32 448

0

8 426

0

2022

34 445

1 997

8 766

340

2023

36 723

2 278

9 119

353

 

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