Налог на прибыль оптимизировали через премии топ-менеджерам. Налоговая доначислила 64 млн, а суды это подтвердили

Кассация подтвердила законность 64 млн рублей доначислений за оптимизацию налога на прибыль с помощью премирования топ-менеджеров.

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа подтвердил законность решения инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) Тюмени № 3 о доначислении золотодобывающей ООО «Артех» (добывает золото на месторождении «Сурья Казанская») 64 млн рублей налогов, пеней и штрафа. Ранее аналогичные решения также вынесли Арбитражный суд Тюменской области и Восьмой арбитражный апелляционный суд.

Как указано в материалах дела, поводом для претензий налоговиков стала выплата «Артехом» премий директору Кристине Лукияновой и исполнительному директору Михаилу Лукиянову по итогам работы компании в 2016 году в размере 190 млн рублей. Выплаты были привязаны к количеству добытого компанией за год аффинированного золота. Суммы премий были учтены в расходах при исчислении налога на прибыль, что позволило «Артеху» его занизить, решили в ИФНС.

Налоговики решили, что столь существенные премии были экономически необоснованными и не соответствовали коммерческим результатам деятельности «Артеха». Так, размер премий составил 50% от всех поступивших налогоплательщику в 2016 году денег, более 80% от прибыли (без учета управленческих расходов) и в 44 раза превысил размер его чистой прибыли.

Кроме того, премии руководства «Артеха» составили 94,95% от фонда заработной платы компании (оставшиеся 5,05% были распределены между 47 сотрудниками). Также ИФНС указали, что в рамках рассмотрения судом корпоративного спора с директором и исполнительным директором «Артеха» суд ранее взыскал убытки, причиненные компании выплатой столь высоких премий, придя к выводу, что изъятие денег препятствовало развитию золотодобытчика. Суд кассационной инстанции поддержал позицию налоговиков, указав, что премии были выплачены не для того чтобы поощрить работников, а для перераспределения многомилионной суммы денег налогоплательщика определенным лицам, не связанным с ее производственной деятельностью.

По словам юриста ЮФ «Арбитраж.ру» Сергея Филиппова, в силу положений ст. 255 Налогового кодекса РФ в расходы налогоплательщика на оплату труда включаются любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нормами законодательства РФ, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами.

«Вместе с тем, п. 1 ст. 252 Налогового кодекса РФ требует, чтобы и такие расходы были обоснованными. При этом в правоприменительной практике под обоснованностью расходов принято понимать затраты, обусловленные целями получения доходов, удовлетворяющие принципу рациональности и обусловленные обычаями делового оборота. Отказывая налогоплательщику в удовлетворении требований, суды трех инстанций указали, что премирование руководителей явно было связано не с достижением определенных показателей в хозяйственной жизни налогоплательщика (условия премирования как раз не были выполнены), „а для перераспределения значительной многомилионной суммы денежных средств Общества определенным липам, не связанным с производственной деятельностью“, то есть такие расходы не соответствуют требованию обоснованности», — пояснил юрист.

Дело №А70-13527/2019.