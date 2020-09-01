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Как снять с себя фирму, чтобы не попасть под уголовку. Недостоверность не предлагать

На человеке висит фирма, он там и директор и единственный участник. Документов нет, регистраторы пропали со связи. Как наиболее безболезненно с себя ее снять?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Зарегистрировали „люди“ в 2015 году фирму на 1 человека, он же директор. С прошлого года „люди“ не выходят на связь. Документов нет. Отчетность сдавалась частично по информации у налоговой, ФСС и ПФР. Про р/с ничего не известно. В налоговой сказали заполнить Р34001 и всё. Будет ли нести ответственность этот человек в дальнейшем по фирме? Поделитесь пожалуйста кто сталкивался с подобным».

Вот что пишут в комментариях:

«Постоянно сталкиваюсь с такими фирмами. Инфо по фирме можно восстановить:

1) р/с (выписку в txt загружаете в 1С, вооружаетесь выпиской в pdf);

2) в ЛК ИФНС заказываете все справки о задолженностях с бюджетом, там же в режиме онлайн проверяете решения, требования (при отсутствии доступа в ТКС);

3) сданные ранее отчеты заказываете в ЛК ИФНС через „обращение“ (в течение 5 раб.дней предоставляют — при отсутствии доступа в ТКС).

4) регистрируетесь в ТКС по сдаче отчетности. Контур Экстерн — сейчас по акции демо-доступ на 3 мес. бесплатный. В него входит Контур НДС . В нем у Вас данные, хотя бы по сданным НДС (если ранее зарегистрирована фирма была у другого провайдера ТКС). Параллельно по Контур Диадок — высылаете приглашения на ЭДО с контрагентами с которыми работала фирма.

PS: если другой провайдер, уже есть ЭЦП — все проще».

Вот еще советуют:

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«Документы при регистрации подписывал сам учредитель как я понимаю и директор он „липовый“ но все с его молчаливого согласия якобы, если хотите без проблем то только добровольная ликвидация, Р34001 Вас не спасёт, так как директор и учредитель в одном лице, отвечать будет».

Кто-то еще предлагает:

«Если левый офис — лучше организовать недостоверность по адресу, налоговая сама исключит даже при наличии долгов в бюджет».

Правда, на это отвечают:

«Не закроют при наличии долгов, у нас есть на сегодня 4 фирмы со смешными долгами, на юр адресах давно другие арендаторы, более 2-х лет не сдаются отчеты, получили от налоговой не по одному письму о ликвидации в связи с недостоверностью адреса, не раз разговаривала с реестром, ответ- так и будем пугать письмами, но с долгами никто не ликвидирует».

Есть сомнения по недостоверности:

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«А как он пояснит недостоверность о своих данных? Как он сдавал доки? Что делали „люди“, он не знает-долги,кредиты и т. п. Так он может и в уголовке оказаться, есть статьи в УК РФ за фиктивную регистрацию».

А если точнее, ст. 173.2 УК. А недостоверность еще и доказать нужно.

И еще пишут:

«Смотря, сколько выведено, сколько налогов уплачено, подавалась ли декларация и пр. Если там незначительные суммы прошли, — то ничего не будет».

По-хорошему, нужно восстанавливать документы и ликвидировать компанию. Правда, если там долги, это будет долгий и муторный процесс.

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