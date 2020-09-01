Как снять с себя фирму, чтобы не попасть под уголовку. Недостоверность не предлагать

На человеке висит фирма, он там и директор и единственный участник. Документов нет, регистраторы пропали со связи. Как наиболее безболезненно с себя ее снять?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Зарегистрировали „люди“ в 2015 году фирму на 1 человека, он же директор. С прошлого года „люди“ не выходят на связь. Документов нет. Отчетность сдавалась частично по информации у налоговой, ФСС и ПФР. Про р/с ничего не известно. В налоговой сказали заполнить Р34001 и всё. Будет ли нести ответственность этот человек в дальнейшем по фирме? Поделитесь пожалуйста кто сталкивался с подобным».

Вот что пишут в комментариях:

«Постоянно сталкиваюсь с такими фирмами. Инфо по фирме можно восстановить: 1) р/с (выписку в txt загружаете в 1С, вооружаетесь выпиской в pdf); 2) в ЛК ИФНС заказываете все справки о задолженностях с бюджетом, там же в режиме онлайн проверяете решения, требования (при отсутствии доступа в ТКС); 3) сданные ранее отчеты заказываете в ЛК ИФНС через „обращение“ (в течение 5 раб.дней предоставляют — при отсутствии доступа в ТКС). 4) регистрируетесь в ТКС по сдаче отчетности. Контур Экстерн — сейчас по акции демо-доступ на 3 мес. бесплатный. В него входит Контур НДС . В нем у Вас данные, хотя бы по сданным НДС (если ранее зарегистрирована фирма была у другого провайдера ТКС). Параллельно по Контур Диадок — высылаете приглашения на ЭДО с контрагентами с которыми работала фирма. PS: если другой провайдер, уже есть ЭЦП — все проще».

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