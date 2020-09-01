Небольшие IT-компании получат господдержку. Правительство выделяет 12 млрд рублей

Небольшие IT-компании, которые разрабатывают искусственный интеллект, получат господдержку. Премьер Мишустин сообщил о выделениии 12 млрд руб. на эти цели.

Об этом он заявил заявил на встрече с молодыми учеными и бизнесменами в Краснодаре

«Принята соответствующая программа развития ИИ на четыре года. Но самое важное, что там предусмотрены специальные гранты, которые будут в течение четырех лет выделяться на развитие небольших стартапов и компаний, которые уже в большом количестве присутствуют на нашем рынке информационных технологий. За четыре года будет выделено около 12 млрд руб. на помощь 1 тыс. 200 стартапов»,— сообщил премьер-министр.

Также он напомнил, что стратегию развития ИИ инициировал президент в конце прошлого года.

По материалам «Коммерсантъ».