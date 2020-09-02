Как заполнить СЗВ-ТД в «Кабинете страхователя» на сайте ПФР

В целях подготовки и представления сведений о трудовой деятельности в электронном виде страхователю (работодателю) представлена возможность посредством использования Кабинета страхователя на сайте ПФР заполнить форму СЗВ-ТД.

Как это сделать, разъясняет столичное отделение ПФР на своем сайте.

Сначала работодателю необходимо пройти регистрацию на сайте госуслуг, так как через эту учетную запись осуществляется вход в Кабинет страхователя.

При входе в Кабинет страхователя в списке сервисов необходимо выбрать сервис «Сведения о трудовой деятельности работников (СЗВ-ТД)».

Заполнение интерактивной формы СЗВ-ТД осуществляется в следующем порядке:

строка Отчетный период заполняется вручную;

строки ФИО и Должность, в том числе уполномоченных лиц работодателя, заполняются автоматически (данные подтягиваются из учетной записи страхователя).

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Для заполнения сведений о трудовой деятельности в разделе «Зарегистрированные лица» необходимо использовать кнопку «Добавить ЗЛ».

После нажатия кнопки «Добавить ЗЛ» страхователю (работодателю) предоставляется возможность заполнения раздела «Добавление данных о ЗЛ». Заполнение данных о застрахованном лице (работнике) осуществляется вручную, в том числе:

— фамилия;

— имя;

— отчество (при наличии);

— СНИЛС;

— дата рождения;

— пол.

При заполнении раздела «Заявление о продолжении ведения трудовой книжки» (заполняется в случае подачи заявления о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном виде) необходимо выбрать один из статусов заявления:

— подано;

— отменено.

При заполнении раздела «Заявление о представлении сведений о трудовой деятельности» (заполняется в случае ведения сведений о трудовой деятельности в электронном виде) необходимо выбрать один из статусов заявления:

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— подано;

— отменено.

Для отмены заполненных данных необходимо воспользоваться кнопкой «Отменить», для сохранения данных — «Сохранить».

Далее переходим к заполнению раздела «Добавление данных о мероприятии». Данный раздел заполняется в отношении застрахованного лица (работника), в отношении которого в отчетном периоде произошли кадровые мероприятия. При заполнении строки «Вид мероприятия» предоставляется возможность выбора того или иного кадрового мероприятия:

— прием;

— перевод;

— увольнение;

— переименование;

— установление (присвоение);

— запрет занимать должность (вид деятельность);

— отмена мероприятия.

Заполнение прочих данных в разделе «Добавление данных о мероприятии» заполняются вручную, в том числе:

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— дата мероприятия;

— должность, специальность, профессия, квалификация;

— структурное подразделение;

— вид получаемой работы;

— иные сведения.

В разделе «Основание» — «Документы, подтверждающие оформление трудовых отношений» — заполняются реквизиты документов, на основании которых в отношении работника проведены кадровые мероприятия (прием, увольнение, перевод и т.д.). Обращаем внимание, что в отношении одного работника страхователь (работодатель) имеет возможность добавить только 2 документа, подтверждающих оформление трудовых отношений.

В случае неверного заполнения данных или необходимости удалить документы, подтверждающие оформление трудовых отношений, необходимо нажать символ «Удалить».

Для отмены или сохранения мероприятия — выбрать кнопку «Отменить» или «Добавить».

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Так же обращаем внимание, что строки, отмеченные символом «*», являются обязательными к заполнению.

После полного заполнения интерактивной формы СЗВ-ТД страхователю (работодателю) необходимо проверить правильность заполненного документа путем нажатия кнопки предварительного просмотра «Предпросмотр », с помощью которой страхователю (работодателю) также предоставляется возможность формирования печатной формы СЗВ-ТД, которую страхователь (работодатель) может сохранить и распечатать.

Только после тщательной проверки правильности заполнения формы СЗВ-ТД страхователь (работодатель) подписывает документ и отправляет в систему ПФР, выбрав опцию «Подписать и отправить».