Социальный вычет на обучение детей больше не будет ограничен суммой в 50 тыс. рублей

Сейчас получить вычет на обучение детей можно максимально на сумму в 50 тыс. рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей.

Это ограничение уберут из статьи 219 НК.

Как следует из проекта, опубликованного сегодня на официальном портале, вычет будут давать в размере фактически произведенных расходов на обучение с учетом ограничения, установленного пунктом 2 статьи 219 НК.

Общее ограничение остается – сумма всех социальных налоговых вычетов не должна быть больше 120 000 руб. В эту сумму, как и раньше, не входит оплата дорогостоящего лечения.

Напомним, о том, что сумма в 50 тыс. морально устарела, говорят давно. Она не менялась с 2007 года.

Например, средняя стоимость обучения в МГУ составляет 320 000 рублей в год, в МГИМО — 340 000 рублей. Обучение в регионах обойдется дешевле, но тоже больше 50 тыс.

Ранее в Госдуму внесен законопроект, который предусматривает увеличение вычета на обучение детей до 100 тыс. рублей, а общей суммы социального вычета – до 150 тыс. рублей.

Минфин в своем проекте не стал менять общую сумму вычета, но ограничение по детям убрал. Таким образом, при отсутствии других социальных расходов можно будет получить вычет на обучение ребенка в сумме до 120 тыс. рублей.