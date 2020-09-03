ЗАГС будет передавать в ПФР информацию о браках и разводах

В системе персонифицированного учета имеет место разрозненная информация об одних и тех же гражданах.

На этот «косяк» ПФР недавно обратили внимание в Счетной палате в ходе проверки фонда.

В этой связи Минтруд разработал законопроект с поправками в закон № 27-Ф, предусматривающими внесение в общую часть индивидуального лицевого счета сведений о смене фамилии, имени и (или) отчества, реквизитов записей актов гражданского состояния, включая номер, дату составления, наименование органа ЗАГС, которым произведена государственная регистрация акта гражданского состояния.

Проект размещен на федеральном портале.

Кроме того, законопроектом предусматривается внесение изменения в статью 13.2 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» в части включения ПФР в число получателей сведений о заключении и расторжении брака, а также сведений о внесении исправлений или изменений в записи актов о заключении и расторжении брака.

Также указано, что сведения на ИЛС будут систематически уточняться и дополняться на основании информации, полученной из МВД о фактах первичной выдачи или замены паспорта.

Напомним, такую рекомендацию дали в Счетной палате. Там посоветовали ПФР наладить межведомственный обмен, чтобы не было путаницы и двойных СНИЛС.