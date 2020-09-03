В ТК появится новый раздел, регулирующий обязательные требования в сфере труда

На федеральном портале размещен проект Минтруда, который предусматривает поправки в ТК в части систематизации обязательных требований в сфере трудовых отношений и нормативного правового регулирования трудовых отношений.

В ТК появится новый раздел: "Раздел XII.1. Обязательные требования в сфере труда.

Под обязательными требованиями в сфере труда понимаются установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, требования, которые связаны с осуществлением деятельности работодателем и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, привлечения к административной ответственности, предоставления аккредитации, иных форм оценки и экспертизы.

В проекте перечисляется перечень обязательных требований (групп требований) в сфере труда применительно ко всем институтам трудового законодательства. Они касаются трудового договора, рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда и т. д.

Перечень очень обширный.

Также в проекте указано, что обязательные требования в сфере труда, установленные правовыми актами и иными документами СССР и РСФСР, применяются постольку, поскольку не противоречат трудовому законодательству РФ.