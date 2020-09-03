Как втиснуть запись в графу 13 книги учета при переходе на электронные трудовые? Формулировка от эксперта

Работник предпочел перейти на электронную трудовую книжку, как втиснуть запись в графу 13 книги учета? Какую формулировку допустимо использовать?

Эксперт по трудовым отношениям Юлия Жижерина поделилась у себя на странице в Facebook.

«Коллеги, а вы делали уже запись в книге учета трудовых книжек в связи с выдачей трудовой книжки, когда работник отказывает от ведения бумажной трудовой книжки? У вас вместилась вся запись в графу 13 книги учета?

Вот и у моих клиентов не помещалась, и они спрашивали: «Что делать?».

Не могу же я просто отмахнуться от моих любимых клиентов:-). Пришлось обращаться в Онлайн-инспекцию по этому вопросу. Делюсь результатами!

Итак, в случае, если работник откажется от ведения бумажной трудовой книжки, необходимо внести соответствующую запись в трудовую, выдать ее работнику и внести запись в книгу учета движения трудовых книжек.

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Минтруд предложил формулировку (Письмо от 12.02.2020 № 14-2/В-150):

«Выдана на руки на основании письменного заявления (фамилия, имя, отчество) о предоставлении ему (ей) работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации (часть 2 статьи 2 Федерального закона N 439-ФЗ)».

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Однако такая формулировка не помещается в графу 13 Книги учета трудовых книжек! В связи с этим мы написали запрос в Онлайн-инспекцию: Можно ли писать эту формулировку, используя несколько строк книги учета и (или) свободное место внизу страницы книги? Можно ли использовать штамп с формулировкой, указанной в Письме Минтруда и проставлять оттиск в графе 13? Можно ли использовать другие, более короткие формулировки?

Представители Роструда разместили следующие разъяснения:

Работодатель вправе использовать несколько строк книги учета движения трудовых книжек при внесении указанной записи. Ответственность за это не предусмотрена. Сокращенная формулировка записи допустима. Можно использовать штамп с формулировкой, указанной в Письме от 12.02.2020 № 14-2/В-150, и проставлять его в графе 13 с подписью работника.

По поводу более короткой формулировки мы задали уточняющий вопрос:

«Можно ли использовать конкретно такую формулировку: „Выдана на руки на основании письменного заявления о предоставлении сведений о трудовой деятельности в соответствии со ст 66.1 ТК РФ“?

Ответ:

„Приведенная Вами формулировка при заполнении книги учета движения трудовых книжек допустима“.

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У меня прямо чувство, будто Онлайн-инспекция меня похвалила:-)».

А ниже автор приводит полезные ссылки с разъяснениями: