Титов предлагает продлить антикризисные меры для бизнеса

Бизнес-омбудсмен Титов направил в правительство письмо с предложением продлить антикризисные меры для бизнеса.
По его данным, 67% компаний отмечают падение спроса на товары и услуги.
Вот что он предлагает:
- Продлить до конца 2021 года отсрочки по налогам и взносам для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей, срок уплаты которых наступил/наступает в 2020 году.
- Распространить отсрочки для предприятий, не вошедших в этот перечень, если их выручка упала на 30% за второй и третий квартал 2020 года по сравнению с выручкой за четвертый квартал 2019 и первый квартал 2020 года.
- Продлить кредитные каникулы для МСП на 3-6 месяцев.
- Продлить мораторий на банкротство для МСП на 6 месяцев. Либо ввести упрощенную процедуру банкротства для пострадавших от пандемии предприятий.
По поводу кредитов — каникулы это не прощение долгов, их все равно придется платить. То есть, это просто продление отсрочки, что не всегда может помочь.
Ну а мораторий на банкротство — это не всегда хорошо. В каких-то случаях стоит наоборот ввести процедуру банкротства, чтобы приостановить взыскание долгов или прекратить налоговую проверку. Кстати, процедура упрощенного банкротства для компаний, причем для любых, и так существует.
По материалам «РБК».