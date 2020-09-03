Титов предлагает продлить антикризисные меры для бизнеса

Бизнес-омбудсмен Титов направил в правительство письмо с предложением продлить антикризисные меры для бизнеса.

По его данным, 67% компаний отмечают падение спроса на товары и услуги.

Вот что он предлагает:

Продлить до конца 2021 года отсрочки по налогам и взносам для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей, срок уплаты которых наступил/наступает в 2020 году.

Распространить отсрочки для предприятий, не вошедших в этот перечень, если их выручка упала на 30% за второй и третий квартал 2020 года по сравнению с выручкой за четвертый квартал 2019 и первый квартал 2020 года.

Продлить кредитные каникулы для МСП на 3-6 месяцев.

Продлить мораторий на банкротство для МСП на 6 месяцев. Либо ввести упрощенную процедуру банкротства для пострадавших от пандемии предприятий.

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При этом, ФНС не видит проблемы «конца года». Для 1,9 млн МСП из пострадавших отраслей срок уплаты налогов на сумму 165 млрд руб. уже перенесен с конца 2020 на конец 2021 года. На «Клерке» вчера писали о госпомощи для бизнеса в размере 294 млрд руб

По поводу кредитов — каникулы это не прощение долгов, их все равно придется платить. То есть, это просто продление отсрочки, что не всегда может помочь.

Ну а мораторий на банкротство — это не всегда хорошо. В каких-то случаях стоит наоборот ввести процедуру банкротства, чтобы приостановить взыскание долгов или прекратить налоговую проверку. Кстати, процедура упрощенного банкротства для компаний, причем для любых, и так существует.

По материалам «РБК».