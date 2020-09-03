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Титов предлагает продлить антикризисные меры для бизнеса

Бизнес-омбудсмен Титов направил в правительство письмо с предложением продлить антикризисные меры для бизнеса.

По его данным, 67% компаний отмечают падение спроса на товары и услуги.

Вот что он предлагает:

  • Продлить до конца 2021 года отсрочки по налогам и взносам для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей, срок уплаты которых наступил/наступает в 2020 году.
  • Распространить отсрочки для предприятий, не вошедших в этот перечень, если их выручка упала на 30% за второй и третий квартал 2020 года по сравнению с выручкой за четвертый квартал 2019 и первый квартал 2020 года.
  • Продлить кредитные каникулы для МСП на 3-6 месяцев.
  • Продлить мораторий на банкротство для МСП на 6 месяцев. Либо ввести упрощенную процедуру банкротства для пострадавших от пандемии предприятий.
При этом, ФНС не видит проблемы «конца года». Для 1,9 млн МСП из пострадавших отраслей срок уплаты налогов на сумму 165 млрд руб. уже перенесен с конца 2020 на конец 2021 года. На «Клерке» вчера писали о госпомощи для бизнеса в размере 294 млрд руб.

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По поводу кредитов — каникулы это не прощение долгов, их все равно придется платить. То есть, это просто продление отсрочки, что не всегда может помочь.

Ну а мораторий на банкротство — это не всегда хорошо. В каких-то случаях стоит наоборот ввести процедуру банкротства, чтобы приостановить взыскание долгов или прекратить налоговую проверку. Кстати, процедура упрощенного банкротства для компаний, причем для любых, и так существует.

По материалам «РБК».

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