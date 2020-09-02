Бизнес получил госпомощь в пандемию на 294 млрд руб. в виде отсрочек по налогам

Российский бизнес получил 294 млрд рублей госпомощи в виде отсрочек и рассрочек по уплате налогов, рассказали в пресс-службе ФНС.

На 75 млрд рублей автоматически списаны налоги и взносы за второй квартал пострадавшим МСП и социально ориентированным НКО.

«После окончательного подведения итогов по налогам, исчисляемым по итогам года — имущественным налогам, упрощенной системе налогообложения, единому сельскохозяйственному налогу, НДФЛ — эта сумма существенно вырастет», — рассказали в ФНС.

Наиболее пострадавшие отрасли (авиаперевозки, гостиничный бизнес, спорт, автотранспорт) получили отсрочки на 28 млрд рублей.

Не пострадавшие получили рассрочки на 26 млрд.

«Это больше, чем за три предыдущих года. Такая помощь связана с сезонной деятельностью некоторых компаний, а также для предотвращения банкротства», — пояснили в ведомстве.

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Для крупных компаний тоже предусмотрели возможность получить отсрочку или рассрочку.

«Ситуация по отсрочке/рассрочке для пострадавших отраслей в настоящее время решается без конфликтов с налогоплательщиками. Срок уплаты налогов перенесен с конца 2020 на конец 2021 года для 1,9 миллиона пострадавших предпринимателей и организаций — субъектов МСП на сумму 165 миллиардов рублей платежей. Количество занятых у таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составляет около 5 миллионов человек», — рассказали в ФНС.

По данным ФНС, число обращений по предоставлению отсрочки или рассрочки по уплате налдогов снизилось, по сравнению с кризисным периодом, в 60 раз.

Правда, на «Клерке» недавно писали, что у 40% бизнесменов нет возможности ответить по отложенным налоговым обязательствам.

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По материалам «РИА Новости».