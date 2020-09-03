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Как будет проходить камералка, если первичную декларацию приняли, а в приеме уточненки отказали

Как мы сообщали ранее, разработан законопроект с закрытым перечнем оснований для отказа в приеме декларации.

Перечень пропишут в статье 80 НК. Одновременно соответствующие поправки вносятся в статью 88 НК, которая регулирует камеральные проверки.

В частности, меняется пункт 9.1.

Пункт 9.1 ст. 88 НК сейчас

Новая формулировка п. 9.1 ст. 88 НК

В случае, если до окончания камеральной налоговой проверки налогоплательщиком представлена уточненная налоговая декларация (расчет) в порядке, предусмотренном статьей 81 настоящего Кодекса, камеральная налоговая проверка ранее поданной декларации (расчета) прекращается и начинается новая камеральная налоговая проверка на основе уточненной налоговой декларации (расчета).

Прекращение камеральной налоговой проверки означает прекращение всех действий налогового органа в отношении ранее поданной налоговой декларации (расчета). При этом документы (сведения), полученные налоговым органом в рамках прекращенной камеральной налоговой проверки, могут быть использованы при проведении мероприятий налогового контроля в отношении налогоплательщика.

В случае, если до окончания камеральной налоговой проверки налогоплательщиком представлена уточненная налоговая декларация (расчет) в порядке, предусмотренном статьей 81 настоящего Кодекса, камеральная налоговая проверка ранее поданной налоговой декларации (расчета) прекращается и начинается новая камеральная налоговая проверка на основе уточненной налоговой декларации (расчета).

Камеральная налоговая проверка на основе налоговой декларации (расчета), по которой налоговым органом в соответствии с пунктом 41 статьи 80 настоящего Кодекса направлено налогоплательщику сообщение о том, что такая налоговая декларация (расчет) считается непредставленной, прекращается в день направления указанного сообщения.

Если указанная в абзаце втором настоящего пункта налоговая декларация (расчет) были уточненными, то по ранее представленной
&lrm;в налоговый орган налогоплательщиком налоговой декларации (расчету) камеральная налоговая проверка возобновляется. В этом случае, в срок проведения камеральной налоговой проверки по ранее представленной налоговой декларации (расчета) не включается срок камеральной налоговой проверки, прекращенной в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта.

Прекращение камеральной налоговой проверки означает прекращение всех действий налогового органа в отношении ранее поданной налоговой декларации (расчета). При этом документы (сведения), полученные налоговым органом в рамках прекращенной камеральной налоговой проверки, могут быть использованы при проведении мероприятий налогового контроля в отношении налогоплательщика.

 

То есть если в приеме уточненной декларации в итоге было отказано, то ее камералка завершается, и снова продолжается камералка первичной декларации. При этом срок этой камералки будет продлен на то время, которое налоговики впустую потратили на проверку не принятой уточненки.

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