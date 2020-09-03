Продажи б/у вещей на Avito хотят обложить налогом. На очереди валежник?

Минфин решил, что продажа подержаных вечей должна облагаться НДФЛ 13% на общих основаниях. Это должно принести бюджету около 80 млрд руб. в год.

Речь идет о продажах на Avito, «Юле», и других платформах, пишут «Ведомости»

«Законодательство о налогах и сборах не возлагает на электронные платформы и социальные сети, с использованием которых пользователи продают имущество, функции налоговых агентов, — пояснили в Минфине. — Поэтому такие платформы и социальные сети уплачивать налог из средств пользователей не могут».

Такие требования уже содержатся в Налоговом кодексе, напоминают в ФНС.

«Физические лица при получении доходов от продажи имущества, принадлежащего им на праве собственности менее предельного установленного срока, производят исчисление и уплату налога на доходы физических лиц с таких доходов самостоятельно», — отметили в ведомстве.

Продажи вещей друг другу среди граждан интенсивно растут. За два года их количество увеличилось почти вдвое — с 90 млн сделок на 295 млрд руб. в 2017 г. до 177 млн сделок на 568 млрд руб. в 2019 г., говорится в совместном исследовании Data Insight и Avito.