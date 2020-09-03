Впервые с июня прошлого года вырос объем строительства жилья

Объем строительства многоквартирного жилья в августе этого года вырос, по сравнению с показателями июня 2019 года.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба ДОМ.РФ.

«Площадь строящегося многоквартирного жилья в России за август увеличилась на 179 тыс. кв. м и составила 98,9 млн кв. м. <...> Месячная положительная динамика зафиксирована впервые с июня прошлого года, когда объем многоквартирного строительства достигал 123,4 млн кв. м», — говорится в сообщении.

По словам заместителя руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Никиты Белоусова, значительного снижения объемов строящихся многоквартирных домов не зафиксировано весной и летом 2020 года.

«Это значит, что ограничительные меры по борьбе с пандемией коронавируса не оказали существенного влияния на объемы строительства, а небольшой рост в августе свидетельствует о восстановлении отрасли», — добавил он.

Поддержать рынок жилья в России, по мнению ДОМ.РФ, помогли меры по субсидированию ставок по кредитам для застройщиков, а также льготная ипотека по ставке 6,5%.

По материалам «ТАСС».