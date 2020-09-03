Правительство не поддерживает идею отмены транспортного налога

Сегодня в Госдуму поступил проект ЛДПР об отмене транспортного налога. На этот проект уже получено отрицательное заключение Правительства.

В документе отмечается, что отмена налога — это выпадающие доходы региональных бюджетов в размере 160 млрд. рублей в год.

Депутаты предложили компенсировать эти потери регионов из федерального бюджета.

Между тем источники финансирования расходов федерального бюджета на такие межбюджетные трансферты законопроектом не определены, говорится в отзыве Правительства.