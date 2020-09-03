Транспортный налог отменить! Очередной проект в очередной раз внесен в Госдуму

Только что в базе Госдумы зарегистрированы два законопроекта, которые касаются отмены транспортного налога.

Законопроект № 1016994-7 вносит поправки в НК.

Авторы проекта, депутаты от ЛДПР, отмечают, что главная несправедливость транспортного налога — то, что он исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик. В результате данный налог платят одинаково те, кто за рулем автомобиля ежедневно и те, кто использует его лишь изредка.

Социальную напряженность среди водителей вызывает и то, что транспортный налог за бензиновый спорткар и за электромобиль той же мощности, не загрязняющий воздух, один и тот же.

Кроме того, ранее планировалось, что транспортный налог будет упразднен при покрытии объемов платежей по нему акцизными сборами на нефтепродукты. Однако этого не произошло, несмотря на то, что в настоящее время объем акцизных сборов по стране значительно превышает аналогичный показатель по транспортному налогу, сетуют авторы проекта.