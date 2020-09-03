Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Транспортный налог отменить! Очередной проект в очередной раз внесен в Госдуму

Только что в базе Госдумы зарегистрированы два законопроекта, которые касаются отмены транспортного налога.

Законопроект № 1016994-7 вносит поправки в НК.

Авторы проекта, депутаты от ЛДПР, отмечают, что главная несправедливость транспортного налога — то, что он исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик. В результате данный налог платят одинаково те, кто за рулем автомобиля ежедневно и те, кто использует его лишь изредка.

Социальную напряженность среди водителей вызывает и то, что транспортный налог за бензиновый спорткар и за электромобиль той же мощности, не загрязняющий воздух, один и тот же.

Кроме того, ранее планировалось, что транспортный налог будет упразднен при покрытии объемов платежей по нему акцизными сборами на нефтепродукты. Однако этого не произошло, несмотря на то, что в настоящее время объем акцизных сборов по стране значительно превышает аналогичный показатель по транспортному налогу, сетуют авторы проекта.

Второй законопроект из этого пакета — № 1016992-7, вносит поправки в Бюджетный кодекс.

#мероприятие
Бизнес-Гарант
Почему вы уволите своего бухгалтера в 2020?
Как получить 10 специалистов по цене одного?
Узнать больше
Реклама на сайте от рекламодателя

Исключаются положения о зачислении транспортного налога в бюджеты субъектов РФ и формировании за счет этого налога дорожных фондов.

Отмечается, что отмена транспортного налога приведет к возникновению ежегодно выпадающих доходов региональных бюджетов в размере не менее 160 млрд. рублей.

Источником выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ и их дорожных фондов должны быть межбюджетные трансферты из федерального бюджета.

Вступление в силу проектов предполагается с 1 января 2021 года.

Напомним, недавно аналогичный проект об отмене транспортного налога был внесен в Госдуму представителем «Единой России».

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама