У налоговиков будет 15 дней на возврат НДФЛ после проверки права на вычет. С 20-го дня пойдут проценты

Как мы писали ранее, вычеты по НДФЛ в следующем году начнут давать в упрощенном порядке. Вместо декларации 3-НДФЛ будет заявление.

Причем если декларацию камералили 3 месяца, то на проверку заявления налоговикам дается только 30 дней.

И процесс возврата денег после окончания камералки тоже сократится. Сейчас люди ждут месяц с даты окончания проверки.

Но новым правилам у налоговиков после окончания 30-дневной проверки будет 3 дня на принятие решения о возврате налога и потом еще 10 дней — на оформление платежки. Платежку передают в Казначейство и там в течение 5 дней она должна быть исполнена.

При нарушении сроков возврата суммы НДФЛ в связи с предоставлением налогового вычета, считая с 20-го дня после принятия решения о предоставлении вычета начисляются проценты исходя из ставки ЦБ, действовавшей в дни нарушения срока возврата.