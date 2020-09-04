Перепродажу данных из Росреестра хотят запретить. Бизнес против

Бизнес против правительственного законопроекта о запрете перепродажи данных из Единого реестра недвижимости.

Законопроект предусматривает запрет для госорганов, организаций и граждан на перепродажу сведений ЕГРН третьим лицам, в том числе посредством сайтов-двойников, на которых предлагаются платные услуги по предоставлению сведений ЕГРН.

«Рынок таких перепродаж нарушает права граждан и противоречит интересам государства» — считают в Росреестре.

Принятие законопроекта «позволит защитить граждан от предоставления недостоверных сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество, правообладателях, ограничениях (обременениях)», указывают в ведомстве.

Против этого запрета выступают комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей, Ассоциация участников рынка данных и Национальный совет финансового рынка. По их мнению, данные поправки ударят не только по сайтам-двойникам Росреестра с недостоверной информацией, но и по добросовестному бизнесу, который создает для своих клиентов сервисы и продукты с использованием общедоступных данных госреестра.

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С другой стороны, выписку из ЕГРН можно получить в самом Росреестре или МФЦ. Но если запретят это получение для третьих лиц, заявителям придется самим идти и запрашивать данные. Либо делать это онлайн.

Законопроект № 962484-7.

Росреестр также сообщает о внесении законопроекта, которым будет добавлена административныя ответственность за перепродажу данных из ЕГРН и за создание и использование сайтов-двойников: в виде штрафа для граждан в размере 25 тыс. руб.; для должностных лиц в размере 50 тыс. руб.; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — 100 тыс. руб., а для юрлиц — 400 тыс. руб.

Эксперты объясняют этот проект попыткой вновь засекретить данные Росреестра в связи с антикоррупционными расследованиями ФБК.

По материалам «РБК».