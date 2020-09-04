Банки часто вводят клиентов в заблуждение. ФАС все видит

ФАС за шесть месяцев этого года выявила значительное число случаев недобросовестной конкуренции и введения клиентов в заблуждение.

Об этом рассказал первый замруководителя службы Андрей Кашеваров на съезде Ассоциации банков России.

«Особое внимание мы хотели бы обратить на факты недобросовестной конкуренции на рынке банковских услуг, поскольку за первое полугодие текущего года мы выдали 11 предупреждений. Это только центральным аппаратом Федеральной антимонопольной службы. Это достаточно большое количество, которое нами ранее не фиксировалось», — рассказал он.

В частности, банки «забывают» рассказать клиенту о не начислении процентов с определенного остатка средств. Потребители также получают неполную, противоречащую информацию на сайте банка о его действующих тарифах.

Также ФАС выявила нарушения при оформлении вкладов с плавающей процентной ставкой, зафиксировала неинформирование потенциальных клиентов об ограничениях при получении кэшбэков по кредитным и дебетовым картам.

По материалам «РИА Новости».