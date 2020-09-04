В России впервые выдали кредит под залог патентов на изобретения

В России банк выдал первый кредит под залог интеллектуальной собственности. А именно, предметом залога выступили два патента на изобретения.

Кредит выдал «МСП банк» компании «Энергоэлемент», пишут «Ведомости».

«Энергоэлемент» — компания из «Сколково», производящая литий-ионные аккумуляторы нового типа, получила от «МСП банка» 4,3 млн руб. под 8,5% годовых.

«Мы выиграли большой тендер на поставку тяговых литий-ионных аккумуляторов с постоплатой, и, чтобы выполнить свои обязательства перед заказчиком, нам потребовался кредит для закупки материалов, — рассказывает гендиректор „Энергоэлемента“ Александр Логинов. — Кроме патентов, нам было нечего предложить банку, и я вспомнил про свою идею десятилетней давности — использовать для этих целей ИС, ведь наша компания владеет семью патентами. Мы указали в заявке два из них, и в течение месяца „МСП банк“ одобрил нам кредит».

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Роман Капинос, зампредседателя правления «МСП банка», отметил, что заявка на кредит под залог ИС не стала для банка неожиданностью. ЦБ давно рекомендует кредитовать субъектов МСП под такие предметы залога, да и сам банк уже принимал интеллектуальную собственность под залог, правда, в качестве дополнительного предмета залога.

«Залог ИС оценивается путем оценки будущих денежных потоков, которые проистекают из потенциала рынка сбыта объектов ИС, — объясняет Капинос. — В целом рынок уже дозрел до подобных сделок с учетом бурно растущих высокотехнологичных проектов. И вне всякого сомнения, банки и особенно фонды будут принимать в залог права ИС. Если мы говорим о технологичных проектах, то ценность ИС в качестве залога состоит в том, что происходит привязывание заемщика к реализации проекта в конкретной локации с определенным финансированием, а также нивелирование рисков банка-кредитора».

С другой стороны, эксперты считают, что пока нет устойчивой базы для оценки интеллектуальной собственности, широкого распространения такой вид залога не получит.