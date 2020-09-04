Появилась голосовая оплата в ресторанах и кафе. Пока только в столице

Платежная система Visa запустила голосовую оплату в заведениях при помощи помощника «Алиса» от Яндекса. Усслуга работает в 32 кафе и ресторанах Москвы.

Сервис, разработанный на платформе «Яндекс.Диалоги», позволяет бесконтактно заказывать еду и напитки в ресторанах, а также бесконтактно оплачивать их и оставлять чаевые, не дожидаясь официанта.

Для заказа нужно включить «Алису» на смартфоне или планшете и попросить ее включить опцию Bartello. «Алиса» уточнит, в каком именно заведении находится пользователь, примет у него заказ и отправит его на кухню ресторана.

Для оплаты откроется зашифрованная страница, на которой в первый раз нужно будет ввести данные банковской карты и придумать кодовое слово для оплаты, которое можно будет использовать впоследствии.

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По данным Visa, за последние три года популярность голосовых помощников увеличилась в два раза: в мире различные сервисы с голосовыми ассистентами используют более 30% потребителей, а покупки с их помощью совершают 10%.

«Мы видим быстрое развитие голосовых помощников в России и в мире. Сегодня число россиян, которые хотя бы раз в месяц прибегают к помощи голосовых ассистентов для решения повседневных задач, превышает 50 млн человек, при этом 90% из них используют голосовые сервисы на своих смартфонах. Это связано прежде всего с удобством и безопасностью таких решений для потребителей», — рассказал руководитель департамента продуктов Visa в России Юрий Топунов.