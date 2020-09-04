Россия и Гонконг обменяются страновыми отчетами

Налоговые службы России и Гонконга подписали дополнительное двухстороннее соглашение об обмене страновыми отчетами за 2017 и 2018 год, сообщила пресс-служба ФНС.

Российские юрлица, имеющие дочерние компании в Гонконге, а также гонконгские организации с подразделениями на территории России будут освобождены от децентрализованного порядка подачи странового отчета, а также от уплаты штрафа за его несвоевременное представление.

Страновой отчет в общем случае предоставляют международные группы компаний.

С отчетного периода 2019 года обмен будет проходить в автоматическом режиме в рамках многостороннего Соглашения об автоматическом обмене страновыми отчетами (CbC MCAA).Его реализация является частью обязательств Российской Федерации по исполнению плана действий ОЭСР по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (BEPS).

В 2018 году ФНС России осуществила первый обмен такими отчетами с налоговыми администрациями иностранных государств в рамках CbC MCAA. Сейчас автоматический обмен страновыми сведениями проходит с более чем 50 юрисдикциями, в том числе с основными торговыми экономическими партнерами из стран ЕС, БРИКС, Швейцарией, а также многими офшорными территориями – Каймановыми и Бермудскими островами и др.