Директора вызвали на допрос, причем в ИФНС по адресу прописки. Чего ожидать?

Директора, он же учредитель, вызывают в налоговую. Но интерес вызвало то, что вызывают в ИФНС по прописке директора, а не по юридическому адресу компании.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Есть ООО. Учредитель является гендиректором. Купи-продай. Сегодня Гендир получил „приглашение на допрос“ — в ИФНС по своей личной прописке, а не по юрадресу фирмы. В повестке — про НДС за 2 квартал. Странно то, что приглашение не из территоиальной ИФНС по адрему фирмы. И что ждать?».

Вот что пишут в комментариях:

«Подозревают в фиктивности, думают, что это бомж».

Автор на это отвечает:

«Совершенно реальный персонаж. Единственное подозрение — 3 года назад меняли юрадрес — воспользовались услугами фирмы. В прошлом квартале получили из налоговой запрос именно по отношениям с этой фирмой. На запрос ответили».

Вот еще пишут:

«С теми, кто директора однодневок, налоговая составляет бумагу, нечто вроде „паспорт потерял 5 лет назад, название фирмы слышу первый раз, имена учредителей не знакомы“, ну а вам надо будет рассказать нечто противоположное. Если цель налоговой именно та».

А вот еще:

«Встречная проверка, скорее всего, будут вопросы по какому-то его клиенту, знаете ли такую-то компанию, где познакомились, видели ли директора, кто подписывал, в конце предложат расписаться 20-30 раз. Тот, кто будет спрашивать, не очень.заинтересован в ответах, т.к. ему это спускают сверху, точнее из другой налоговой, обычно ему надо отписаться и вас отпустить. Чаще всего бывает в компаниях с НДС только начинающих деятельность, либо работающих с другими регионами».

Вопрос еще в том, что это, допрос или опрос, хорошо бы само «письмо счастья» посмотреть. А оттуда уже строить свои действия.