Может ли ИП претендовать на налоговый вычет после платного лечения?

Клиент медклиники заплатил за лечение со счета ИП. Ему стоит давать справку на налоговый вычет, или нет?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Мы медучреждение, оказываем услуги. Пациент оплатил со своего р/с ИП, договор на пациента. Могу я выдать ему справку в ИФНС для возврата НДФЛ?».

Вот что пишут в комментариях:

«Да. Нет причин для отказа».

И:

«Возместят если платит НДФЛ, в противном случае смысла в справке нет, но выдать можно!».

Вообще, мало данных для ответа. Мы же не знаем, может этот ИП еще где-то по трудовому договору работает, и в любом случае платит НДФЛ. Или да, если он ИП на ОСНО, то тоже платит.

В любом случае, раз просит — отчего бы не дать? Клиент как-никак.