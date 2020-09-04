Может ли ИП претендовать на налоговый вычет после платного лечения?

Клиент медклиники заплатил за лечение со счета ИП. Ему стоит давать справку на налоговый вычет, или нет?
Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».
«Мы медучреждение, оказываем услуги. Пациент оплатил со своего р/с ИП, договор на пациента. Могу я выдать ему справку в ИФНС для возврата НДФЛ?».
Вот что пишут в комментариях:
«Да. Нет причин для отказа».
И:
«Возместят если платит НДФЛ, в противном случае смысла в справке нет, но выдать можно!».
Вообще, мало данных для ответа. Мы же не знаем, может этот ИП еще где-то по трудовому договору работает, и в любом случае платит НДФЛ. Или да, если он ИП на ОСНО, то тоже платит.
В любом случае, раз просит — отчего бы не дать? Клиент как-никак.