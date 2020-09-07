В каких случаях можно учесть в расходах питание работников

Минфин назвал условия, при которых питание работников можно учесть в расходах при расчете налогооблагамой базы по налогу на прибыль.

Во-первых, стоимость питания может быть учтена, если действующим законодательством предусмотрено специальное питание для отдельных категорий работников.

Во-вторых, стоимость питания может учитываться в составе расходов на оплату труда в случае, если бесплатное или льготное питание предусмотрено трудовым и (или) коллективным договорами и, соответственно, является частью системы оплаты труда работников. Но при условии, что, как и в случае иных начислений по оплате труда, налогоплательщиком выполняются обязательства по выявлению конкретной величины доходов каждого работника (с начислением НДФЛ).

В иных случаях расходы налогоплательщика в виде стоимости питания, предоставляемого работникам, не учитываются при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, указано в письме № 03-03-06/1/73500 от 21.08.2020 г.