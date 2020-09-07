Внешнеторговый товарооборот упал на 16% с января по август

Внешнеторговый товарооборот в России за период с января по август 2020 года упал на 16%.

Об этом сообщил глава ФТС Владимир Булавин.

«К сожалению, за январь — август товарооборот у нас упал на 16%, импорт — на 7%, экспорт — на 23%», — сказал Булавин.

По его словам, из-за пандемии коронавируса было зафиксировано «небольшое отставание по перечислению в бюджет». Также он отметил, что при корректировке бюджета ожидается корректировка прогнозного задания от таможенных поступлений.

Ранее ФТС сообщала, что экспорт товаров из РФ за I полугодие этого года составлял $161 млрд (-22,5% в годовом выражении), импорт — $106,9 млрд (-6,8%), а в целом внешнеторговый оборот РФ за январь — июнь 2020 года снижался на 17% — до $267,9 млрд.

По материалам «ТАСС».