Снимут ограничения для российского Tax Free. Система заработает во всех торговых точках всех регионов

В Госдуму внесен правительственный законопроект № 1018033-7, который предусматривает распространение системы Tax Free на всю Россию.

Поправки вносятся в главу 21 НК.

Сейчас проект реализуется в 16 регионах РФ.

Законопроектом предусмотрен переход от пилотного проекта к масштабированию действия системы на территории всей России в целях обеспечения роста объемов экспорта туристических услуг.

Отмечается, что переход к реализации системы «Такс фри» на территории РФ без ограничения количества организаций розничной торговли и перечня мест их размещения возможен при условии ввода в эксплуатацию и отладки системы ЭДО между организациями розничной торговли, ИП, операторами «Такс фри», ФТС и ФНС.

Проектом также предусмотрена компенсация НДС иностранцам при приобретении ряда подакцизных товаров, а также уменьшение нижней границы суммы до 5 тыс. рублей (сейчас — 10 тысяч).

Добавим, в большинстве стран величина порога покупки колеблется в диапазоне от 1 до 5 тыс. рублей.

Нововведения планируется внедрить с 2021 года.