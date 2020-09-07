Счетная палата нашла нарушения у Минэкономразвития

Счетная палата выявила ряд нарушений при осуществлении Минэкономразвития госзакупок, в частности министерство с опозданием от 16 до 178 рабочих дней размещало данные о своих закупках в Единую информационную систему (ЕИС), а также нарушило принцип обеспечения конкуренции.

Об этом говорится в заключении Счетной палаты о результатах проверки бюджетной отчетности за 2019 год в Минэкономразвития, с ним ознакомился ТАСС.

Кроме того, министерство недостаточно контролировало подведомственное ему ФКУ «Центр поддержки», в результате учреждение заключило пять госконтрактов в отсутствие доведенных лимитов бюджетных обязательств, что является нарушением Бюджетного кодекса.

Также Минэкономразвития нарушило принцип обеспечения конкуренции в сфере закупок, отмечают в Счетной палате. «Проводя конкурсы, оно включило в проект технического задания две не связанные между собой услуги: обеспечение техподдержки информационной системы Портала открытых данных и проведение хакатона среди программистов», — указывают в ведомстве.

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«Результатом такого объединения является необоснованное ограничение количества участников конкурса ввиду того, что услуги по техническому (информационному) сопровождению информационной системы и организация конкурсов (хакатонов) представлены на разных товарных рынках, на каждом из которых имеется круг потенциальных участников торгов, готовых оказать эти услуги», — поясняется в заключении.

Не все в порядке оказалось у министерства с госрограммами и национальными проектами.

На 1 января 2020 года министерство было ответственным исполнителем и участником ряда госпрограмм, а также являлось руководителем двух национальных проектов — «Производительность труда и поддержка занятости» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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Отмечается, что министерство несвоевременно утвердило детальные планы-графики реализации трех госпрограмм. Например, детальный план-график реализации государственной программы «Развитие внешнеэкономической деятельности» был утвержден на 101 день позже установленного срока. Также в годовом отчете о госпрограмме Минэкономразвития не указало информацию о достижении единственного показателя подпрограммы «Формирование Евразийского экономического союза», а размещенная информация о кассовых расходах на ее реализацию не соответствует данным Казначейства.

Минэкономразвития России, как государственный заказчик по мероприятиям и объектам ФЦП «Карелия», включенным в ФАИП 2019-2021 (федеральная адресная инвестиционная программа), не обеспечило ввод в эксплуатацию в 2019 году десяти объектов.

По итогам проверки Счетная палата рекомендует направить представление министру экономического развития, а также информационное письмо в Федеральную антимонопольную службу. Кроме того, госаудитор предлагает направить заключение Счетной палаты о результатах внешней проверки исполнения закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2019 год в Минэкономразвития в Совет Федерации и Государственную думу.