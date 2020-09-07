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Найдет ли бухгалтер работу, если ему за 50?

Может ли бухгалтер найти работу, если ему уже за 50? И стоит ли пытаться, или работодатели уже в принципе не рассматривают резюме таких претендентов?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Поделитесь советом какие есть оптимальные варианты найти главбуху проект для работы помимо всем известного HH.ru (мертвый от слова вообще). Или на сегодня для бухгалтера за 50 нет смысла искать вообще отклик?».

В комментариях мнения разделились:

«На hh можно что-то найти, наверно, но на совсем среднюю зарплату 60-70 тыс. руб. или ниже. Суперджоб давно не смотрю. А так... скорее по знакомым».

Или:

«Сейчас просто с работой, очень мягко говоря &#39;не очень». Поэтому на приличную вакансию, не говоря уже о хорошей, легко может набраться под сотню и даже за сотню откликов. Понятно, что никто из кадровиков заморачиваться с дктальным просмотром стольких резюме не будет. Отберут десяток на их взгляд наиболее подходящих из первых 20, ну 30 откликов и всё. Дальше пусть заинтересованное лицо разбирается, выбирает кого на собеседование пригласить«.

А кто-то такого мнения придерживается:
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«Нет смысла! Уже после 40 лет резюме не рассматривают».

На это отвечают:

«Я в 49 устроилась главнюком холдинга. Причем в отрасли, которую вообще не знала».

А вот еще мнение:

«Знаете, по своему опыту скажу. На hh есть вакансии, но когда искала для себя, никогда не пользовалась откликами и сопроводительными письмами. Выбираешь вакансию, работодателя. Идёшь на его сайт, ищешь там контакты кадровой или руководителей... и НАПРЯМУЮ пишешь письмо с резюме и прочими нужными и выгодными для себя текстами. Всегда срабатывало — на собеседовании точно была, а там уж по договоренности».

Еще кто-то считает что и после 50 не рассматривают, а им возражают, что найти работу можно. А вообще, вспомнился старый анекдот в тему:

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«Мужчина в возрасте приходит в отдел кадров фирмы.

Кадровик: К сожалению, вы нам не подходите. Нам нужны люди молодые, амбициозные, способные творчески расти!

Мужчина: И всё-таки запишите мой телефон. Когда выяснится, что у вас все творчески растут, а работать некому — позвоните».

Коллеги, а вы как думаете? Можно ли найти работу, будучи в возрасте?

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