Найдет ли бухгалтер работу, если ему за 50?

Может ли бухгалтер найти работу, если ему уже за 50? И стоит ли пытаться, или работодатели уже в принципе не рассматривают резюме таких претендентов?
Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».
«Поделитесь советом какие есть оптимальные варианты найти главбуху проект для работы помимо всем известного HH.ru (мертвый от слова вообще). Или на сегодня для бухгалтера за 50 нет смысла искать вообще отклик?».В комментариях мнения разделились:
«На hh можно что-то найти, наверно, но на совсем среднюю зарплату 60-70 тыс. руб. или ниже. Суперджоб давно не смотрю. А так... скорее по знакомым».Или:
«Сейчас просто с работой, очень мягко говоря 'не очень». Поэтому на приличную вакансию, не говоря уже о хорошей, легко может набраться под сотню и даже за сотню откликов. Понятно, что никто из кадровиков заморачиваться с дктальным просмотром стольких резюме не будет. Отберут десяток на их взгляд наиболее подходящих из первых 20, ну 30 откликов и всё. Дальше пусть заинтересованное лицо разбирается, выбирает кого на собеседование пригласить«.А кто-то такого мнения придерживается: