Найдет ли бухгалтер работу, если ему за 50?

Как получить 10 специалистов по цене одного?

Кадровик: К сожалению, вы нам не подходите. Нам нужны люди молодые, амбициозные, способные творчески расти!

Мужчина: И всё-таки запишите мой телефон. Когда выяснится, что у вас все творчески растут, а работать некому — позвоните».