Разрешат ли рыбакам-любителям продавать улов? Против этого выступают ФСБ, МВД и Роспотребнадзор

Правительственная комиссия в сентябре рассмотрит вопрос о праве рыбаков-любителей продавать улов. Сейчас согласно закону «О любительском рыболовстве...» люди могут заниматься рыбалкой только «для удовлетворения личных целей», и для них устанавливается суточная норма вылова.

О проведении такого эксперимента просят четыре региона: Мурманская, Магаданская, Томская и Сахалинская области. Против выступают ФСБ, МВД и Россельхознадзор, пишет РБК.

Законопроект, который разрешит гражданам продавать уловы в рамках любительской рыбалки, Росрыболовство начало готовить еще в феврале этого года. В ведомстве тогда сообщали, что изучить этот вопрос поручал президент Владимир Путин.

Подготовленный Росрыболовством законопроект предлагает разрешить рыбакам-любителям продавать уловы по аналогии, например, с садоводами — на рынках и ярмарках, а также переработчикам, занимающимся производством рыбной продукции. Подтверждать право на законную продажу добытой рыбы граждане должны будут с помощью нового специального документа — «рыболовного билета». В местах сдачи и продажи уловы должны проходить ветеринарный контроль. Поскольку инициатива имеет социальную направленность, доходы рыбаков-любителей от продажи рыбы предлагается освободить от налогов.

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Против продажи любительских уловов выступают ФСБ, Роспотребнадзор и Россельхознадзор, следует из имеющихся у РБК материалов. По мнению этих ведомств, такая инициатива «повысит нагрузку на запасы рыбы», создаст предпосылки для легализации продажи незаконных уловов и увеличит количество правонарушений в сфере рыболовства. Против выступило и МВД — по его мнению, контролировать вылов, а также качество рыбы и рыбной продукции, которую будут продавать граждане, сложно.

Есть противники изменений закона и в прибрежных регионах. В частности Приморский, Краснодарский и Камчатский края, а также Архангельская область, инициативу не поддержали. В Крыму посчитали, что если такие изменения будут приняты, то под видом любительского рыболовства будет фактически осуществляться промышленное или прибрежное рыболовство.