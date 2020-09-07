Группе «Фольксваген» в России налоговики доначислили 48,5 млн. Суды приняли сторону автоконцерна

Структура немецкого автоконцерна в России избежала 48,5 млн рублей доначислений. Суды признали законность применения компанией инвестиционной налоговой льготы.

Арбитражный суд Московского округа подтвердил незаконность четырех решений ИФНС России по городу Чехову о доначислении ООО «Фольксваген Груп Рус» суммарно 48,5 млн рублей – недоимки по налогу на имущество. Ранее Арбитражный суд Московской области и Десятый арбитражный апелляционный суд также поддержали в споре налогоплательщика.

Как указано в материалах дела, после камеральной проверки уточненной декларации «Фольксваген Груп Рус» ИФНС России по городу Чехову сделала вывод, что компания незаконно воспользовалась установленной ст. 26.18 Закона Московской области «О льготном налогообложении в Московской области» инвестиционной льготой, примененной в отношении принадлежащего налогоплательщику с 29 декабря 2014 года на праве собственности складского корпуса логистического комплекса.

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Согласно п. 1 ст. 26.18 Закона МО «О льготном налогообложении в Московской области», инвестором в целях настоящей статьи признается юридическое лицо, осуществившее капитальные вложения во вновь построенный и впервые введенный в эксплуатацию объект основных средств стоимостью не менее 50 млн рублей. Такой инвестор в соответствии с п. 5 ст. 26.18 Закона освобождается от уплаты налога на имущество организаций в отношении такого объекта основных средств (ООС) в течение 4 последовательных налоговых периодов с месяца, следующего за месяцем постановки на учет ООС.

В 2013 году «Фольксваген Груп Рус» заключил с ООО «Логопарк Юг» предварительный договор купли-продажи имущества. По условиям договора, «Фольксваген Груп Рус» обязался купить земельный участок и объекты недвижимости у «Логопарк Юг», а продавец взял на себя обязательство построить эти объекты недвижимости на участке.

После того, как здание склада было построено, «Логопарк Юг», не учитывая его как основное средство, а отразив его стоимость на счете «Товары», но зарегистрировав на себя право собственности, передал здание в составе других объектов «Фольксваген Груп Рус» в соответствии с договором предварительной купли-продажи. «Фольксваген Груп Рус» принял здание на учет в качестве объекта основных средств.

Налоговый орган указал, что спорные правоотношения не носят инвестиционный характер, а являются обычной реализацией недвижимого имущества от ООО «Логопарк Юг» к ООО «Фольксваген Груп Рус», которое не финансировало строительство объекта недвижимого имущества, в отношении которого заявлена льгота, и не может являться инвестором. Оплата стоимость здания произошла после подписания основного договора купли-продажи. Также в ИФНС решили, что объект не является вновь введенным в эксплуатацию, так как соответствующее разрешение было получено продавцом – ООО «Логопарк Юг».

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Однако суды сделали вывод, что «Фольксваген Груп Рус» является инвестором как в соответствии с региональным законодательством, так и в соответствии с федеральным законодательством об инвестиционной деятельности. «Здание соответствует понятию впервые введенного в эксплуатацию объекта основных средств, фактически правоотношения носят инвестиционный характер, в связи с чем общество правомерно применило льготу, предусмотренную ст. 26.18 закона МО «О льготном налогообложении в Московской области», - говорится в постановлении апелляционного суда.

По слова юриста ЮФ «Арбитраж.ру» Сергея Филиппова, налог на имущество организаций является региональным налогом, то есть законодательные (представительные) органы субъектов РФ самостоятельно определяют налоговую ставку (в пределах НК РФ), порядок и сроки уплаты налога. Поэтому и вопрос налоговых льгот также находится в ведении региональных властей.

«В настоящем споре, налоговый орган ограничился формальным подходом к раскрытию понятия "инвестиционная деятельность" и отказал налогоплательщику в праве на применение инвестиционной налоговой льготы. Однако на недопустимость чрезмерного формализма указывал еще Верховный Суд РФ: "Условия применения налоговой льготы должны толковаться таким образом, чтобы дифференциация прав налогоплательщиков осуществлялась по объективным и разумным критериям, отвечающим цели соответствующих законоположений" (см. Определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 16.10.2018 № 310-КГ18-8658 по делу № А68-10573/2016). Проверив именно существо инвестиционных отношений ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», все три инстанции пришли к выводу о правомерности применения налогоплательщиком инвестиционной льготы», - отметил юрист.