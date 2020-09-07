Как считать НДФЛ иностранцам из ЕАЭС

Порядок определения налогового резидентства для целей исчисления НДФЛ не зависит от гражданства. Об этом напоминает Минфин в письме от 25.08.2020 № 03-04-06/74275.

Министерство отвечало на вопрос о ставке налога для граждан Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Для них установлены особые правила расчета НДФЛ — ставка 13% применяется начиная с первого дня работы на территории России. Именно по такой ставке налог считают налоговые агенты — организации и ИП, у которых работают иностранцы из ЕАЭС.

Однако принцип определения налогового резидентства для всех одинаков. Он определяется по итогам налогового периода в зависимости от времени нахождения физлица в России в данном налоговом периоде.

Что делать, если работник оказался в результате нерезидентом и уже уволился? На этот вопрос Минфин ответил, что если после даты увольнения выплаты не производятся, перерасчетов сумм налога, удержанных по ставке в размере 13%, налоговым агентом не производится.