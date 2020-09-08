Обслуживание самозанятых выгодно для банков. Почему?

Банки начали бороться за новый тип зарплатных клиентов — самозанятых сотрудников крупных компаний. Примером могут служить масштабные сделки с курьерскими службами — «Сбермаркетом», Delivery Club. Компании отказываются от схем аутсорсинга при работе с курьерами, заключая с ними договоры как с самозанятыми, а банки содействуют этому, помогая в оформлении и получая комиссионные доходы за обслуживание.
Самозанятые приносят банкам доход в основном от обслуживания счета. Впоследствии банки могут работать с самозанятыми и как с заемщиками, предлагая им кредитные продукты, говорят источники «Коммерсанта». Основной риск в том, что мало гарантий сохранения постоянной занятости и дохода.
Законодательство не ограничивает способы получения денежных средств от осуществления деятельности самозанятыми гражданами, а также не регламентирует порядок открытия расчетных счетов налогоплательщиками НПД, пояснили в ФНС. В целом, информационный обмен с ФНС в отношении самозанятых осуществляют 16 банков. В Сбербанке сейчас обслуживается более 160 тыс. самозанятых, в Тинькофф-банке — более 100 тыс. человек. Другие игроки не раскрывают цифр.С введением режима самоизоляции в конце марта в России произошел всплеск спроса на доставку. Вместе с тем участники рынка предпочитали работать с курьерами по определенной схеме — их оформляли не в штат, а как самозанятых. В результате между банками фактически развернулась борьба за новый тип зарплатных клиентов.
Банки считают направление перспективным и разрабатывают новые продукты для самозанятых и их заказчиков.