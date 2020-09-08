Обслуживание самозанятых выгодно для банков. Почему?

Банки начали бороться за новый тип зарплатных клиентов — самозанятых сотрудников крупных компаний. Примером могут служить масштабные сделки с курьерскими службами — «Сбермаркетом», Delivery Club. Компании отказываются от схем аутсорсинга при работе с курьерами, заключая с ними договоры как с самозанятыми, а банки содействуют этому, помогая в оформлении и получая комиссионные доходы за обслуживание.

Самозанятые приносят банкам доход в основном от обслуживания счета. Впоследствии банки могут работать с самозанятыми и как с заемщиками, предлагая им кредитные продукты, говорят источники «Коммерсанта». Основной риск в том, что мало гарантий сохранения постоянной занятости и дохода.