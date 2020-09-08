«Спутник» больше ничего не найдет. Поисковик оказался слишком затратным

Национальный поисковый сервис «Спутник» больше не является поисковиком, Ростелеком окончательно его свернул. На его развитие были потрачены миллиарды рублей.

В данный момент на сайте «Спутника» нет поисковой строки. Там предлагается скачать одноименный браузер, можно посмотреть корпоративные новости, и есть несколько ссылок на другие продукты компании.

Поисковик был запущен в мае 2014 года, одноименный браузер — в 2015 году. В конце июня 2017 г. президент «Ростелекома» Михаил Осеевский выступил идеей сделать «Спутник» обязательным к использованию в государственных ведомствах и компаниях, однако инициатива так и не получила поддержки.

ООО «Спутник» прекратило свою деятельность в июле 2019 года в результате банкротства. Поисковик оказался слишком затратным, по мнению Ростелекома.

По материалам CNews.