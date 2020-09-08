Стало известно, сколько будем гулять в новогодние и майские праздники в 2021 году

Минтруд разместил для обсуждения проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году.

Новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, а 31 декабря (пятница) в следующем году будет выходным. В майские праздники будем гулять шесть дней — с 1 по 3 и 8 по 10 мая.

Кроме того, министерство запланировала переносы выходных. Так, 20 февраля будет рабочая суббота, выходной перенесен на понедельник 22 февраля. Таким образом отдыхать будем три дня подряд — 20-23.

Кроме того два выходных дня, выпадающих на новогодние праздники (2 и 3 января) перенесены на 5 ноября и 31 декабря. Таким образом, в ноябре тоже будет четыре выходных подряд, с 4 по 7.

Еще три дня отдыха подряд будет в июне, с 12 по 14. Но тут никакого постановления не нужно, такой перенос выходного происходит по нормам Трудового кодекса автоматически.