Медики получат право на льготную пенсию за работу с ковидными пациентами

Для медицинских работников, оказывающих помощь больным коронавирусной инфекцией, Постановлением Правительства от 06.08.2020 № 1191 установлен особый порядок исчисления периодов работы с 1 января по 30 сентября 2020 года.

Время работы в период пандемии будет засчитываться в стаж в двойном размере.

Определено 3 круга лиц, которые подпадают под указанное постановление.

Так, в двойном объеме будет рассчитываться пенсионный стаж не только таких врачей, но и медработников, оказывающих скорую, в том числе специализированную, медицинскую помощь пациентам с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии. Об этом сообщает ОПФР по Алтайскому краю.

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Речь идет и об отборе биологического материала пациентов для лабораторного исследования, а также об осуществлении медицинской эвакуации пациентов с подозрением на COVID-19.

В двойном объеме будет рассчитываться и стаж медработников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь пациентам с установленным диагнозом COVID-19 в амбулаторных условиях (в том числе и на дому), первичную медико-санитарную помощь больным с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, а также осуществляющих отбор биоматериала пациентов для анализа, осуществляющих транспортировку пациентов на KТ.

При этом для медицинских работников, которые уже получают пенсию, данное Постановление ничего не меняет, так как право на пенсию у них уже определено, а на размер пенсии с 2002 года влияют только уплаченные страховые взносы, уточнили в ПФР.