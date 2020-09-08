План по восстановлению экономики и нацпроект по строительству жилья хотят синхронизировать

План по восстановлению экономики синхронизируют с нацпроектом «Жилье и городская среда» в октябре этого года.

Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Работа ведется. Думаю, что мы в октябре точно этот план утвердим и распишем все наши проекты, которые касаются моего блока — строительство жилья, социальных объектов, строительство дорог», — сказал он.

По его словам, сейчас ведется активная работа по оценке нацпроектов. Также он сообщил о задаче не снижать темпы строительства.

«Потому что сегодня развитие экономики прямо связано в том числе с развитием нашей строительной отрасли», — подчеркнул вице-премьер.

О плане по восстановлению экономики ранее писали на «Клерке».