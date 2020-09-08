Как учесть доход от продажи долей в ООО при расчете налога на прибыль

В каком периоде учитывать доходы для налога на прибыль от продажи доли в уставном капитале, если организация применяет метод начисления? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме от 24.08.2020 № 03-03-06/1/74050.

По мнению министерства, признание таких доходов осуществляется по общим правилам признания доходов, установленным статьей 271 НК РФ для налогоплательщиков, применяющих метод начисления.

Так, согласно пункту 1 статьи 272 НК доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

Поэтому датой получения дохода признается дата реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), определяемой в соответствии с пунктом 1 статьи 39 НК РФ, независимо от фактического поступления денежных средств (иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав) в их оплату. Т.е. доход надо учесть в периоде, в котором переходит право собственности на долю.