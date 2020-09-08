Оформлено уже 40 миллионов электронных больничных

«Юбилейный», 40-миллионный электронный листок нетрудоспособности был выдан в городской поликлинике № 100 Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ФСС.

В 2020 году за 8 месяцев с начала года 59,76 % листков нетрудоспособности было выдано в электронном виде, то есть каждый второй больничный в стране — электронный.

На первом месте по количеству уже выданных ЭЛН находится г. Москва, на втором и третьем местах — Московская область и Республика Татарстан.

По доли выданных электронных листков нетрудоспособности от общего количества больничных в 2020 году лидировала Республика Северная Осетия-Алания — 95,12 %, затем — Республика Татарстан — 93,77 % и Чувашская республика — 92,88 %.

Напомним, Минтруд разработал проект нормативного акта о всеобщем переходе на электронные больничные с 2022 года. Бумажные листки нетрудоспособности будут отменены.