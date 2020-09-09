ФСС пояснил, как считать больничные в 2020 году

Фонд социального страхования пояснил, как рассчитывать больничные, если страховой случай наступил до 1 апреля 2020 года и продолжается после этой даты.

Пособие по временной нетрудоспособности исчисляется и выплачивается за период до 31.03.2020 включительно в обычном порядке, установленном законом № 255-ФЗ, а начиная с 01.04.2020 — с учетом положений закона № 104-ФЗ, написано в письме № 02-09-14/15-03-18448 от 13.08.2020 г.

Поясним, что согласно закону 104-ФЗ, принятому из-за пандемии коронавируса, за периоды после 01.04.2020 пособие по нетрудоспособности не может быть меньше МРОТ за полный календарный месяц (12 130 рублей).

Подробнее о расчетах больничного в статье Больничный не ниже МРОТ в 2020 году: новые примеры расчета.