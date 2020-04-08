Больничный не ниже МРОТ в 2020 году: новые примеры расчета

В очередном обращении к гражданам Президент РФ В. В. Путин предложил довести выплаты по больничным листам до прожиточного минимума. Новый порядок расчета связан с распространением коронавирусной инфекции и применяется с 1 апреля 2020 года. Расскажем о нем наглядно — на примерах.

Новый алгоритм расчета пособия по временной нетрудоспособности

Ст. 1 Закона от 01.04.2020 № 104-ФЗ обязывает выплачивать пособие по временной нетрудоспособности исходя из минимального размера оплаты труда в случае, если при обычном расчете оно оказалось меньше МРОТ (12 130 руб. в 2020 году).

Новые правила действуют до конца 2020 года и направлены на материальное поддержание населения в сложных экономических условиях.

По-прежнему учитываются:

районные коэффициенты;

продолжительность рабочего времени, если работник трудится неполный день.

Приводим новый алгоритм расчета выплаты:

Нововведением стали этапы расчета дневной суммы пособия исходя из МРОТ и сравнения ее с суммой пособия, определенной в обычном порядке.

А теперь разберем новый временный порядок расчета больничных на примерах.

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Пример 1. Больничный для сотрудника на полной ставке

Работник болел с 1 по 22 апреля 2020 года. Его страховой стаж — 3 года. Данных о заработке за 2 предыдущих года нет, так как сотрудник нанят в феврале 2020 года, справку с предыдущего места работы не предоставлял.

Показатель, руб. Расчет по-новому Расчет по-старому Определяем среднедневной заработок исходя из МРОТ (т. к. сведений о заработке за 2 предыдущих года нет) 12 130 * 24 / 730 = 398,79 Рассчитываем дневную сумму пособия с учетом стажа 398,79 * 60% = 239,27 Рассчитываем дневную сумму пособия за месяц исходя из МРОТ 12 130 / 30 (здесь и далее — дней в апреле) = 404,33 — Сравниваем полученные значения 239,27 < 404,33 — Умножаем наибольшее значение дневного пособия на 22 дня болезни 404,33 * 22 = 8 895,26 239,27 * 22 = 5 263,94 Выгода работника 3 631,32 —

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Пример 2. Больничный для сотрудника на неполной ставке

Работник принят в штат в январе 2020 года на 0,25 ставки. Сведений о заработке с предыдущего места работы нет. Страховой стаж — 9 лет. С 6 по 21 апреля сотрудник болел.

Показатель, руб. Расчет по-новому Расчет по-старому Определяем среднедневной заработок исходя из МРОТ (т. к. сведений о заработке за 2 предыдущих года нет) с учетом ставки 12 130 * 24 / 730 * 0,25 = 99,70 Рассчитываем дневную сумму пособия с учетом стажа 99,70 * 100% = 99,70 Рассчитываем дневную сумму пособия за месяц исходя из МРОТ с учетом ставки 12 130 / 30 * 0,25 = 101,08 — Сравниваем полученные значения 99,70 < 101,08 — Умножаем наибольшее значение дневного пособия на 16 дней болезни 101,08 * 16 = 1 617,28 99,7 * 16 = 1 595,20 Выгода работника 22,08 —

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Пример 3. Больничный для сотрудника, заболевшего до 1 апреля 2020 года

Работник ушел на больничный с 23 марта по 13 апреля 2020 года. Данных о заработке за 2 предшествующих года нет. Страховой стаж — 7 лет.

Расчет выплаты за период по 31 марта производим по старым правилам, с 1 апреля — по новым:

Показатель, руб. Расчет по-новому Расчет по-старому Определяем среднедневной заработок исходя из МРОТ (т. к. сведений о заработке за 2 предыдущих года нет) 12 130 * 24 / 730 = 398,79 Рассчитываем дневную сумму пособия с учетом стажа (учитываем результат при определении мартовской части пособия) 398,79 * 80% = 319,03 Рассчитываем дневную сумму пособия за месяц исходя из МРОТ 12 130 / 30 = 404,33 — Сравниваем полученные значения 319,03 < 404,33 — Умножаем наибольшее значение дневного пособия на 13 апрельских дней болезни и прибавляем мартовскую часть пособия (за 9 дней болезни) 404,33 * 13 319,03 * 9 = 8 127,56 319,03 * 22 = 7 018,66 Выгода работника 1 108,9 —

Пример 4. Больничный с применением районного коэффициента

Работник трудится в местности с районным коэффициентом 1,15. Сумма заработка за 2 предыдущих года составляет 710 000 руб. Страховой стаж — 6 лет. Период болезни — с 13 по 29 апреля 2020 года.

Показатель, руб. Расчет по-новому Расчет по-старому Определяем среднедневной заработок (фактический больше, дальнейший расчет ведем по нему) По факту: 340 000 / 730 = 465,75 По МРОТ: 12 130 * 24 / 730 = 398,79 Рассчитываем дневную сумму пособия с учетом стажа и районного коэффициента 465,75 * 80% * 1,15 = 428,49 Рассчитываем дневную сумму пособия за месяц исходя из МРОТ с учетом районного коэффициента 12 130 / 30 * 1,15 = 464,98 — Сравниваем полученные значения 428,49 < 464,98 — Умножаем наибольшее значение дневного пособия на 17 дней болезни 464,98 * 17 = 7 904,66 428,49 * 17 = 7 284,33 Выгода работника 620,33 —

Пример 5. Больничный при стаже сотрудника менее 6 месяцев

Сотрудник работает на полной ставке. Доход за 2 предыдущих года — 550 000 руб. Период больничного — с 1 по 24 апреля 2020 года.

Показатель, руб. Расчет по-новому Расчет по-старому Определяем среднедневной заработок (фактический больше, дальнейший расчет ведем по нему) По факту: 550 000 / 730 = 753,42 По МРОТ: 12 130 * 24 / 730 = 398,79 Рассчитываем дневную сумму пособия с учетом стажа 753,42 * 60% = 452,05 Так как стаж менее 6 месяцев, дневная сумма пособия ограничивается значением за месяц исходя из МРОТ 12 130 / 30 = 404,33 Дневная сумма пособия с учетом ограничения 404,33 Умножаем значение дневного пособия на 24 дня болезни 404,33 * 24 = 9 703,92

В рассмотренном примере итог одинаков для обоих алгоритмов.

Подводим итоги

В связи с распространением коронавируса и с целью материальной поддержки населения изменен порядок расчета пособий по временной нетрудоспособности на период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года.

Новые правила расчета выплаты по нетрудоспособности обязывают доводить ее размер до МРОТ.

Районные коэффициенты и ставка работника при неполном рабочем времени учитываются по-прежнему.