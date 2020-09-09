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Налоговики вызывают директора в инспекцию, а если тот не идет — ставят о нем отметку о недостоверности в ЕГРЮЛ

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Лето закончилось, послабления в связи с пандемией видимо тоже. Налоговики начали вновь трясти компании на предмет разных недоимок, недостоверных (по их мнению) сведений, вызывать директоров в инспекции. А если те не идут — получите отметку о недостоверности.

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«„Порадовала“ ИФНС Ленинского района г. Новосибирска — директор не пришел по вызову в ИФНС (и видимо, не отписался по требованию), подали сведения на него о недостоверности в регистрирующую. Поехали в МИФНС № 16. Те ответили, что они работают по 72 приказу о недостоверности и заявление на регистрацию с данными директора не приняли. Реальная фирма и реальная деятельность.
Хорошо хоть банк предупредил о блокировке — успели средства перевести. Как бороться с этим произволом — непонятно».

Видимо, имеется в виду Приказ ФНС России от 11.02.2016 №ММВ-7-14/72@. Вообще, там не было ничего подобного о внесении отметки о недостоверности за неявку на допрос (опрос).

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А вот что пишут в комментариях:

«Как это, не приняли заявление? И какое, Р14001? Они должны принять и выдать решение через 5 р.д. Причем, принять должны любое заявление-хоть Р14001, хоть простое письменное. Но каждое, конечно, в своем отделе/окне приема, как там у вас устроено. Если подали не ту заяву, не о том, все равно принимают и пишут вам ответ об этом».

Может, не в то окно подавал? Принять-то действительно должны что угодно, а уж потом решают, отказать или нет по заявлению.

Еще пишут:

«Уже как то писала в публикациях, заявление по 14 форме, это внесение изменений, а если у Вас не было изменений по директору, в чем недостоверность? Если вы возражаете против недостоверности есть 38 форма, специально для возражений данных внесенных в ЕГРЮЛ, сдаете форму, а потом на ее основании можно и жалобы».

Вообще, Р14001 предусмотрена не только для изменений в ЕГРЮЛ. Она же применяется для исправления ошибок в реестре, и для уточнения сведений. К примеру, об адресе. И сами налоговики говорили о том, что если у налоговой есть сомнения в достоверности сведений, подавать 14-ю форму для развеивания этих сомнений.
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Вот еще делятся:

«3 года назад такое было. Звонит мне контрагент, и говорит — а ты — недостоверный! Я в шоке, приезжаю в налоговую и матом крою вынесшего решение инспектора. „Вы на допрос два раза не явились“. „Никаких повесток не получал, по телефону русским по белому сказал — занят, да и был я у вас 2 месяца назад, что изменилось?!“. „Вы знаете, бывает, меняется. Но хорошо, мы все исправим“. На следующий день я снова стал достоверным».

А вот еще:

«У нас вчера Гена ходила на „допрос“. Вызов в налоговою по регистрации Гены. Спущено такое из регистрирующей налоговой».

Похоже, налоговикам дали четкие указания вновь трясти компании? Послабления в связи с пандемией закончились?

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