Россияне стали больше тратить на развлечения, рестораны и внутренний туризм во второй половине лета

Во второй половине лета россияне стали тратить в 1,5 раза больше на внутренний туризм, развлечения и рестораны.

Об этом сообщает пресс-служба ВТБ, пишет «ТАСС».

«Во второй половине лета траты жителей России на путешествия по стране выросли в 1,5 раза. <...> По данным банка, за этот период совокупные расходы россиян на гостиницы, прокат транспорта, рестораны и развлечения в самых популярных туристических направлениях составили около 9,5 млрд рублей и достигли уровня прошлого года. Одним из факторов роста сегмента стала программа с кешбэком за поездки по России, запущенная правительством в этом году», — отмечается в материалах банка.

Во второй половине лета наибольший рост трат наблюдался в категории развлечений. Так, в этом сегменте россияне потратили почти 440 млн рублей, что в 2,2 раза больше по сравнению с первыми шестью неделями сезона. На проживание в отелях с середины июля туристы отдали более 1,75 млрд рублей, что на 21% больше, чем за предыдущие полтора месяца. При этом траты россиян на транспорт и рестораны показали отрицательную динамику по сравнению с началом сезона — на 33% и 11% соответственно.

Самый динамичный рост туризма замечен в Краснодарском крае. Здесь расходы на туризм, рестораны и развлечения у россиян выросли на 49%.

Учитывая, сколько люди просидели в самоизоляции, когда не то что было нельзя, а просто многое не работало, вполне закономерно такое развитие событий.