Минфин, МЭР и Казначейство плохо планируют доходы и расходы

Минфин, Минэкономразвития и Федеральное казначейство перевыполнили план по доходам в 2019 году. Об этом сообщается в докладе Счетной палаты по итогам проверки исполнения бюджета данными ведомствами.

Максимальное отклонение фактической суммы от прогнозной показало МЭР (на 23,6 %), исполнив доходы в сумме 2,4 млрд руб. Почти 99% составили поступления от возврата остатков субсидий юрлиц и межбюджетных трансфертов.

Минфин перевыполнил план по доходам на 11,4 % (393,4 млрд руб.). Причем министерство в утвержденном перечне не указало семь источников доходов, что не соответствует установленным правилам.

Доходы Казначейства превысили прогноз на 5,8 % и составили 273,2 млрд руб. Основным источником поступлений (66,4 %) стали доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств ФНБ.

Счетная палата полагает, что причиной такого скачка доходов у проверенных объектов стало недостаточно качественное планирование, поскольку у всех процент отклонения по отдельным видам доходов превышал целевой ориентир в 15 %.

Расходы, напротив, все три ведомства исполнили не в полном объеме. Так, кассовые расходы Минэкономразвития составили 89,5 % сводной бюджетной росписи.

В Минфине объем невыполненных расходов составил 5,9 %.

Чуть лучший результат показало Казначейство — не исполнены 4 %.