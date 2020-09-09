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Производственный календарь на 2021 год уже на «Клерке»

Вчера был опубликован проект постановления Правительства, которое утвердит перенос выходных в 2021 году.

Обычно ничего в проекте во время обсуждения не меняется, поэтому мы подготовили для вас производственный календарь при пятидневной рабочей неделе, согласно этому проекту.

Календари за текущий и прошлые годы также можно найти у нас на сайте. В том числе и при шестидневной рабочей неделе.

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