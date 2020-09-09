Производственный календарь на 2021 год уже на «Клерке»

Те, кто обманул дольщиков, в тюрьмах не сидят.
Там работает молодежь. Ей пока на эти пенсионные отчисления ...
вот граждане 50+ обрадуются...хотя, идея хорошая, я за! (у м...
ок, но в таком случае они априори не получают никаких пенсио...
Касса в год стоит от 38 тыс, + ежегодное обслуживание. И нев...
Наши верховные чинуши привыкли получать по миллиону в день. ...
Давайте так. Вы прочитали мои условия в начале полностью? А ...
ПРикол! А напротив откроют приемные для обманутых дольщиков,...
С мозгами у г-на Лугового явно туго. Т.е. закрыть на 90 суто...
не понимаю: если условия не менялись, а 5 лет прошло - прово...
Тоже интересно. Я консультировалась - ответили, что можно....
вот это бы хорошо бы было. и сделать реально. Но... кому инт...
слушайте, ну понятно, когда отказали, но кого-то выбрали, а ...
Были сданы данные отчеты. Но пока не сдали баланс, не включа...
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Говорят, что с сумм опла...
Здравствуйте, ответ нашей службы поддержки: Для целей формир...
Ну, тем более ))Если следовать Вашему утверждению, то вообще...
There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statis...
Вам бы еще познакомиться с наукой под названием статистика. ...
Есть наука - нейробиология и вагон информации в интернете пр...
У вас не главбух получается. А как минимум зам.директора. Г...
Да у Вас немного полегче, но то же склад есть склад. У нас у...
Ну нам наверное легче. У нас торговля. Склад большой. Нач ск...
При одновременной работе без выхода в отпуска по бир и уходу...
Нет. Не правда. Он может быть вполне хорошим работником, но ...
Такое впечатление что все работуны, на таком непрерывном про...
Не очень понятно, вы про какие пониженные взносы? Которые в ...
У нас финотдел не жмет на кнопки, только формирует отчеты. В...
Регистрирует таможня, когда делает первый раз декларацию...
Ну с финотделом я разобрался давно. Взял за горло финдира. З...
Профсоюз просит у правительства за пенсионеров, при том, что...
Идея не очень нравится, т.к. взаиморасчеты налоговой и налог...
Не знаю, куда вы там платите, единичные проблемы были, но не...