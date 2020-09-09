Готовится ратификация изменений по налогам с Кипром

Сегодня на федеральном портале проектов НПА размещено уведомление о предстоящей ратификация Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительствами РФ и Кипра об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 05.12.1998.
Напомним, сам протокол был подписан вчера.
Документ предусматривает увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.
Протоколом определен перечень исключений, в соответствии с которыми будет предусмотрено применение льготного режима в отношении доходов в виде дивидендов и процентов, устанавливающий ставку налога в размере не более 5 %. Данные исключения предусмотрены в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15 % акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15 % капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года.
Изменения не затронут процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний, займам, предоставляемым иностранными банками.
Как сообщает Минфин, целью вышеуказанного Протокола является обеспечение условий, при которых юридические и физические лица каждого из договаривающихся государств не будут дважды уплачивать налоги с одного и того же вида дохода в своем государстве и государстве-партнере. Решение этого вопроса способствует обоюдному привлечению инвестиций и обеспечивает условия для устранения двойного налогообложения юридических и физических лиц.
Планируемый срок вступления документа в силу — декабрь 2020