Готовится ратификация изменений по налогам с Кипром

Сегодня на федеральном портале проектов НПА размещено уведомление о предстоящей ратификация Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительствами РФ и Кипра об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 05.12.1998.

Напомним, сам протокол был подписан вчера.

Документ предусматривает увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.

Протоколом определен перечень исключений, в соответствии с которыми будет предусмотрено применение льготного режима в отношении доходов в виде дивидендов и процентов, устанавливающий ставку налога в размере не более 5 %. Данные исключения предусмотрены в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15 % акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15 % капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года.

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Изменения не затронут процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний, займам, предоставляемым иностранными банками.

Как сообщает Минфин, целью вышеуказанного Протокола является обеспечение условий, при которых юридические и физические лица каждого из договаривающихся государств не будут дважды уплачивать налоги с одного и того же вида дохода в своем государстве и государстве-партнере. Решение этого вопроса способствует обоюдному привлечению инвестиций и обеспечивает условия для устранения двойного налогообложения юридических и физических лиц.

Планируемый срок вступления документа в силу — декабрь 2020