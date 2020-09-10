Клиент пропал до подписания договора. Проблема в нем, или в исполнителе?

Что делать, если потенциальный клиент взял и пропал до подписания договора? И можно ли его вообще назвать клиентом?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги-аутсорсеры, хочу с вами посоветоваться? Как вы работаете над ошибками, если клиент просто пропадает? У меня за последний месяц две подобные ситуации. Веду переговоры с потенциальными клиентами. Вроде уже обсуждаются какие-то текущие моменты, детали, но договор ещё не подписан. И внезапно люди пропадают. Перестают отвечать на звонки и письма. Как вы работаете с подобными ситуациями? Как пытаетесь получить информацию об истинной причине отказа?».

Вот что пишут в комментариях:

«Одна из причин — экономят, ищут дешевле. Я „потенциальных“ перестала близко к сердцу принимать. По началу спрашивают, звонят, уточняют, нам очень нужно, срочно и тд, а потом — тишина))). Я в какой-то момент сломалась, перестала считать денежки (еще не полученные) и не рефлексирую лишний раз».

Кто-то так считает:

«Я не считаю дело начатым пока клиент не пришел в офис. Когда приходит — оцениваю, мне так легче оценить, в реале, возьму я его или нет».

А вот что по поводу поиска лучшего:

«Они не находят лучше, обычно. Они остаются у тех, кто и вел им учет. Если я регистрирую с нуля — то обычно у меня и остаются. Уже действующие — совсем не так. Были случаи когда приезжали в офис без звонка. Недавно я согласилась взять ИП, потому что ему его знакомые, мои клиенты, меня рекомендовали. Сказали что второго такого бухгалтера в городе не найдет. Подкупил».

Кто-то уже опытный в этом деле:

«Вы себя вините? Я по голосу определяю уже, когда клиент потенциальный, когда цены пробивают, когда конкурент звонит. А вот в переписку не вступаю обычно, пусть в офис приходит. Не буду время свое тратить на то, что бы (возможно) дать конкуренту бланк своего договора».

Или даже так:

«Я на юридический аутсорсинг беру, — бывало так, что уже договор на подпись им отправишь, а они пропадают. Потом, через пару месяцев всплывают, когда, например, у них уже случилось. Совершенно не реагирую. Вот когда предоплату делают, тогда не исчезают».

И вот такое мнение:

«Половина потенциальных клиентов обязательно должны пропадать. Если пропадает больше — цены высоковаты, если меньше — наоборот».

Еще мнение:

«А может быть таким клиентам не нужны нудные профессионалы? Они ищут волшебников, которые избавят их от необходимости платить налоги?».

Подытожим:

«Так это не клиент. Клиент — это кто услуги оплачивает. А это просто люди мимо проходили вы же тоже не все покупаете, что в магазине увидели )) а до оплаты поменьше бесплатной информации давайте, мол, вопрос решаемый, вот подпишем договор — займусь им».

Самый, пожалуй, правильный подход. Не платит — не клиент.