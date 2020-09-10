Титов предлагает на 3 года сохранить региональные льготы по спецрежимам. И оставить ЕНВД

Бизнес-омбудсмен предложил продлить региональные налоговые льготы для бизнеса. А именно, сохранить на 3 года сниженные ставки УСН и ПСН, и параллельно сохранить ЕНВД.

«Что касается регионального уровня, прямые выплаты бизнесу смогли позволить себе только 20 регионов. И сложно ожидать их из истощенных региональных бюджетов. Поэтому мы считаем, что надо продлить те региональные отсрочки по налогам, которые были до конца 2021 года, а сниженные ставки УСН и патента оставить такими на 3 года, параллельно сохранив ЕНВД», — сказал он.

К примеру, заметил Титов, только в Свердловской области было потрачено 70 млн руб. на выплаты самозанятым. Региональный бизнес-омбудсмен Елена Артюх отметила, что продление действия налоговых льгот в области поддержит МСП региона, при этом региональному правительству следует рассмотреть вариант точечных выплат особо пострадавшим субъектам малого и среднего бизнеса.

По материалам «ТАСС».